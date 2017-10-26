Україна піднялася на 76 позицію в рейтингу Doing Business
26.10.2017 | Новини
Україна піднялася на 76 позицію в рейтингу Doing Business.
Про це інформує Укрінфор.
“Україна піднялася ще на чотири позиції у щорічному рейтингу Doing Business. Тепер ми 76-ті серед 190 країн”, – зазначив Петро Порошенко у своєму Facebook.
Нагадаємо, у вересні уряд презентував Національну доповідь “Цілі сталого розвитку: Україна” із комплексом завдань та показників розвитку до 2030 року. У матеріалах доповіді планується поступове просування України рейтингу Doing Business: 50 – в 2020 році, 45 – в 2025 і до 40 – в 2030 році.