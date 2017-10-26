Мар’яна Савка: Толерантність – це те, що треба у собі розвивати
Співзасновниця та головна редакторка «Видавництва Старого Лева» стала Посланцем доброї волі ООН. Про перші кроки у новому статусі й ключові книжкові тенденції цієї осені – Мар’яна Савка, в інтерв’ю спеціально для «РІА-Україна».
Мар’яно, ви дуже лаконічно розповіли у соцмережах, що стали Посланцем доброї волі ООН. Як вам вдалося здобути цей статус?
- У певному сенсі запрошення від Міжнародного центру перспективних досліджень приєднатися до групи українських діячів, яким запропонували стати Посланцями доброї волі ООН, було несподіванкою. Та, з іншого боку, мені дуже близькими є ті цінності, що сповідує ООН, і, відповідно, я відчула цю нову для себе роль як цілком органічну. Тим паче ключовою темою програми, до якої ми маємо причетність, є толерантність. А для мене це дуже важлива людська якість і цінність. Я намагаюся у різних життєвих ситуаціях поводитися так, щоб нікого не кривдити, не принижувати, не вивищувати себе, не вступати у безсенсовні суперечки, ігнорувати провокації. Це дуже дієвий спосіб зберегти стосунки з дуже різними людьми. Я завжди вважала, що пошук толерантного діалогу між тими, хто мають кардинально інакші позиції, – насправді єдиний метод зростити докупи дуже розрізнені частини суспільства. Українці, на жаль, часто не помічають інших, засліплені своїм власним «праведним гнівом». А толерантність – це те, що треба у собі розвивати. Вона починається з дитячої пісочниці, де малята, рівно ж як і їхні мами, бабусі, татусі, няні, вчаться мирно співіснувати, ділитися іграшками, будувати стосунки.
Що дає вам статус Посланця доброї волі ООН?
- Мабуть, більше впевненості у тому, що я таки повинна якомога більше говорити з людьми. Це вдається, люблю спілкуватися з іншими, слухати. У програмі у мене точно буде як мінімум дві лекції найближчим часом, у різних містах. Якщо чесно, досі була перевантажена підготовкою і проведенням подій Форуму видавців, тому лише зараз починаю думати над концепцією особистої програми. Хотілося би підійти до справи серйозно і придумати такий формат моєї участі у проекті, який би дав максимальний ефект.
У вас вже є якісь конкретні задуми, які би хотіли реалізувати?
- Мій проект публічних інтерв’ю «12 жінок про цінності, які творять людину», вже сам по собі є роботою у цьому напрямі. Отож я думаю, що зосереджуся довкола питання статусу жінки у сучасному суспільстві, яка далеко не завжди отримує толерантне до себе ставлення.
Ви вірите у те, що можете реально щось змінити?
- Я впевнена, що багато чого можу змінити – не лише видаючи дуже якісні й потрібні книжки, а й говорячи з людьми, особливо з жінками (адже ця аудиторія буває дуже проактивною), пробуджуючи у них мотивацію до дій, до змін.
Ваше призначення майже співпало з головною книжковою подією осені в Україні – Форумом видавців. Якими іменами та книгами для вас особисто відзначився цьогорічний Форум, у контексті толерантності?
- Команда спрацювала на всі сто відсотків. Пишаюся нашим колективом дуже мотивованих, енергійних і креативних людей. Надзвичайно важливими для нас були іноземні гості. І про кожного з них я можу говорити власне у площині озвученої теми толерантності. Найперше Генрі Марш – тепер наш великий друг, напрочуд успішний автор. Його друга книга – «Ні сонце, ані смерть» – то передусім про життя людини, яка все життя шукає відповіді на найважливіші етичні питання, а вже потім – книга з правдивими історіями довкола нейрохірургії. Генрі вчить нас великої людяності. Я думаю, він кожним своїм приїздом в Україну змінює свідомість молодих людей, які лише роблять перші кроки у самостійному житті й шукають для опертя таких моральних авторитетів.
Філіп Сендс – ще один британець, який говорить про нашу втрачену історію, про Львів, який дістався нам у спадок після карколомних змін, страшних і болючих травм. Його книжка «Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова» – дивовижна реконструкція подій Другої світової, шокуюча картина переплетень доль катів і жертв, це нагадування про те, що з мовчазної згоди мас відбуваються найбільші злочини проти людства. Філіп уперше презентує українське видання, а загалом лише за цей рік він мав 128 публічних виступів на тему своєї книжки у багатьох країнах світу. Його просто вразило те, яка кількість молодих людей прийшла до нього на зустріч. Це для нього був дуже важливий маркер для усвідомлення, чим є сучасна Україна і чи готова вона до якісних змін.
Ще один наш гість – поляк Вітольд Шабловський, відомий журналіст-репортажист. Він презентував, мабуть, найболіснішу книжку Форуму – «Кулемети і вишні», про Волинську трагедію через призму тих українців, які рятували поляків від смерті у немилосердні часи, про які нам страшенно боляче говорити. Щоб простити, варто насамперед почути один одного. А часто це буває найскладніше.
А про що, на ваш погляд, говорить скандал довкола книги «Майя та її мами» Лариси Денисенко (у книзі розповідається про дітей із різних сімей, у т.ч. одностатевих)?
- Прикро, що Ларисі Денисенко довелося так похвилюватися.Ситуація неприємна. Бо я зовсім не думаю, що Львів якесь нетолерантне й агресивне місто. Інша справа: нам усім важко говорити про теми, які довгий час були табу. Книжка насправді про те, що кожна дитина, в який би спосіб вона не з’явилася на світ, має право на любов і прийняття. Єдине, що мені б хотілося зауважити: захищаючи і толеруючи одних людей, які, на наш погляд, є скривдженими, ми повинні ставитися спокійно і до тих, хто відстоює іншу точку зору. Традиційні стосунки і гармонійна традиційна родина – це все одно найкраща модель для наслідування. Гідна поваги. Люди зі стійкими релігійними переконаннями гідні поваги. Я веду до того, що наш захист завжди має бути неагресивним. А у моїй системі цінностей в одному суспільстві цілком мирно повинні уживатися люди різних конфесій і ті, хто не має релігійних почуттів, люди різних національностей, кольору шкіри, люди здорові і з особливими потребами, люди з добрим і прикрим характером, бо всі ми різні. Головне, що ми взаємодіємо без агресії в одному правовому полі й поважаємо ту державу і країну, яка є нашим спільним домом.
Якщо суспільство реагує на такі книги, ще й неоднозначно, можна розцінювати це як те, що ми готові говорити на табуйовані теми.
- А взагалі Лариса – великий молодець, вона надзвичайно смілива. Письменники якраз і мають брати на себе сміливість говорити на незручні теми, пробуджувати суспільство, знімати маски. Думаю, настав час для серйозних розмов. Ми багато чого маємо проговорити.
Є потреба говорити про особистий досвід, є потреба в книжках виговорювати власні травми, і є запит суспільства на книжки, в яких читач бачить і себе – і в усіх різноманітних життєвих ситуаціях.
Автор: Марічка Алексевич