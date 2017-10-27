Євген Сушко: “Техас – столиця BBQ”
Про свою подорож в один із найбільших штатів Америки, столицю BBQ, яка славиться своїми соковитим м’ясом, культурою приготування та технологіями, розповідає шеф-кухар готелю «Citadel Inn» Євген Сушко.
Техас – це наче зовсім інша країна
Техас дуже відрізняється від решти Сполучених Штатів. Через його унікальну історію і культуру офіційне гасло штату – «Техас – наче зовсім інша країна». І це правда. Кажуть, що «все велике в Техасі», що не дивно, оскільки це другий за розміром штат США (після Аляски), який охоплює площу в 262 017 квадратних миль (розміром із Францію). Величезна територія багата природними, історичними і науковими пам’ятками, це земля ковбоїв, нафти і космосу. Техасці з радістю відзначають культурне розмаїття свого штату. Особливо вони полюбляють традиційний танець, кадриль, і типову місцеву їжу. Техаська кухня сформувалася під впливом багатьох культур, а чотири найпопулярніші страви тут – це чилі кон карне, барбекю на деревному вугіллі, стейк і тeкс-мекс (американізована мексиканська їжа). Техас славиться понад 1300 місцями для барбекю, починаючи від неохайних придорожніх кафе із дверима з дротяною сіткою до ресторанів з прекрасним видом.
Америка – країна великих можливостей, де в черзі за BBQ стоїть звичайний працівник поруч із великим бізнесменом.
Я зупинився в Остіні: місто розташоване в південно-центральній частині штату. Остін є четвертим за чисельністю містом Техасу і вважається, що за темпами розвитку належить до провідних у США. Техас – найбільший штат в Америці, який займається вирощуванням великої рогатої худоби. Я щодня відвідував два ресторани. Загалом кожен заклад виглядає як закинутий будинок: без вкладання зайвих деталей в інтер’єр, на вулиці стоять величезні пічки та дерев’яні лавки, а на підносах подають їжу та напої. Я вважаю, що такі заклади зрівняли американців. Америка – країна великих можливостей, де в черзі за BBQ стоїть звичайний працівник поруч із великим бізнесменом.
Я їздив навчатися приготуванню м’яса при низьких температурах на вогні в ресторані Southside Market маленького міста Елджин.
SouthSide Market – автентичний техаський ресторан, в якому я стажувався. Він заснований у 1882 році Вільямом Муном. Це сімейний бізнес, який передавався з покоління в покоління. Величезний заклад на 350 посадочних місць приймає в день у середньому 500 гостей. Меню написане на дошці. М’ясне асорті: brisket, ребра завжди подаються з маринованими овочами та свіжою цибулею, а сосиски та ковбаски з яловичини – це фішка SouthSide Market. Пічка на дровах вміщує понад 350 кг м’яса. В середньому за вихідні у закладі переробляють 2 тонни, а команда працівників складається з 30 людей.
Щодня я відвідував різні барбекю-ресторани: всі в одному стилі, проте у кожному є щось своє, оригінальне, а готують м’ясо в пічках за старими технологіями та в сучасних.
Old-school технології
Old-school пічки – технології, яким вже багато років, де м’ясо готується при низькій температурі. Американці звикли їсти свіжину кожного дня. М’ясо переважно в усіх ресторанах готують за однаковою технологією, але у кожного своя фішка. Brisket (грудинка) – візитна картка Техасу, а також свині та яловичі ребра та курка – це саме те, чому люди його відвідують. Техас – місце, куди їдуть за смачним барбекю. Там своя, особлива атмосфера, переважно це масштабні ресторани, де подають смачне й соковите м’ясо.
Franklin Barbecue – це окрема історія…
В період, коли я потрапив у Техас, цей ресторан був зачинений. Проте не можу не згадати про нього. Інтерес власника Аарона Франкліна до барбекю почався з кулінарних приготувань на задньому дворі, які він і дружина, Стейсі, кинули, коли в 2009 році відкрили невеликий причіп для барбекю на стороні Остіна, штат Техас. Сьогодні Franklin Barbecue перетворився в найпопулярніший, схвалений критиками, барбекю-ресторан у країні (якщо не в світі). Франклін є переможцем усіх великих премій в галузі барбекю, у тому числі Texas Monthly’s бажаний Best Barbecue Joint в Техасі й краще барбекю Bon Appétit в Америці. Шість днів на тиждень натовп стоїть у черзі протягом кількох годин, щоб скуштувати свій стейк. Барбекю Франкліна знають усі: від Джиммі Кіммела, Ентоні Бурдена до екс-президента Обами. На вихідні американці беруть з собою розкладні крісла, пиво і сідають у чергу. Franklin BBQ – це перше місце в списку, куди необхідно піти, коли відвідуєш Остін.
Street-food Техасу
Наступні два дні я був в гостях у хлопця, в якого власний street-food – трейлер, де Evan LeRoy готує смачне BBQ. Він відкрив свій food track разом із партнером по бізнесу LeRoy&Levis.