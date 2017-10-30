ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ІМ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО СТАВ «ОБЛИЧЧЯМ МІСТА-2017»
26 жовтня 2017 року в рамках проведення Міжнародного економічного форуму відбулась церемонія нагородження переможців XVIIІ Конкурсу-промоції львівського підприємництва «Обличчя міста-2017».
Цього року до участі в конкурсі зголосилися 32 компанії та організації, 20 з них були допущені до II етапу конкурсу – голосування. Перемогу у номінаціях здобуло 15 компаній. А володарем Гран-прі «Обличчя міста-2017» – бронзового лева – став Український католицький університет.
Підставою для здобуття перемоги стало відкриття Інформаційно-ресурсного центру імені Митрополита Андрея Шептицького. Саме спорудження багатофункціонального закладу, що об’єднує сучасну бібліотеку, майданчик для проведення культурних заходів і наукових конференцій стало вирішальним при обранні переможця. Додамо, що це також– перша будівля за часів незалежності України, яку збудували спеціально для бібліотеки.
Дмитро Афтанас, президент Львівської торгово-промислової палати:
«Як і щороку, ми намагаємось вибрати знакові компанії та організації Львова, які гідно представляють наше місто. У такий спосіб дякуємо підприємцям за те, що вони працюють задля розвитку міста, держави та нас з вами. Особливістю XVIIІ конкурсу «Обличчя міста-2017» став факт, що вперше ми нагородили не компанію, а організацію, яка чимало зробила і, переконаний, ще більше зробить для розвитку бізнесу в тому числі у майбутньому. Адже формування світогляду у молоді, який дає УКУ, є запорукою розвитку і держави, і підприємництва у тому числі. Перемога в «Обличчі міста» – це, насамперед, висока оцінка діяльності компанії громадою».
ПЕРЕМОЖЦІ У НОМІНАЦІЯХ:
«МІСТО МАЙСТРІВ: ЛЬВІВ ПРОМИСЛОВИЙ» – «ФУДЖІКУРА АУТОМОТІВ УКРАЇНА ЛЬВІВ», ТзОВ
«У СВІТІ ГРОШЕЙ: ЛЬВІВ ФІНАНСОВИЙ» – «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ
«СКАРБНИЦЯ ЗДОРОВ’Я: ЛЬВІВ МЕДИЧНИЙ» – ФРАНЧАЙЗИНГОВА КОМПАНІЯ «БІОМЕД», ТзОВ
«ЛЬВІВ ТОРГОВИЙ» – «ЛЬВІВХОЛОД» (Мережа магазинів «РУКАВИЧКА»), ТзОВ
«ЗЕЛЕНЕ МІСТО: ЛЬВІВ ЕКОЛОГІЧНИЙ» – «ЕКОПАКЛЬВІВ», ТзОВ
«МІСТО ХЛІБА ТА ДОСТАТКУ: ЛЬВІВ ХАРЧОВИЙ» – «Галицька здоба», ТзОВ
«ЛЬВІВСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ: НАЙКРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ» – КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ (Аквапарк «ПЛЯЖ»), ТзОВ
«ДО ВАШИХ ПОСЛУГ» – «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ЛЮКС», ТзОВ
«ЛЬВІВСЬКІ ТРАДИЦІЇ» – СТУДІЯ ВИШИВАНКИ «ГОЙРА», ПП
«ЛЬВІВ-ПРОДОВОЛЬЧИЙ» – «БАРКОМ» ( ТМ «Родинна ковбаска»), ТзОВ
«ЛЬВІВ-РОБОТОДАВЕЦЬ» – «РСП «ШУВАР», ТзОВ
«У СВІТІ ПРАВА: ЛЬВІВ-ЮРИДИЧНИЙ» – Адвокатське обєднання «БАЧИНСЬКИЙ, КОЛОМІЄЦЬ ТА ПАРТНЕРИ»
«ЛЬВІВ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ» –«КОМПАНІЯ ЕНЗИМ», ПАТ
«ЛЬВІВ АРХІТЕКТУРНИЙ» – «ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМФОРТБУД»
Конкурсанти оцінювались із врахуванням думки громадських організацій, бізнесу, наукових кіл, органів влади. Усі небайдужі мешканці Львова могли висловити свою підтримку улюбленим та достойним, на їхній погляд, компаніям та підприємцям за допомогою інтерактивного голосування на веб-сторінці Львівської торгово-промислової палати (понад 25 000 голосів).
За минулі роки «Обличчям міста» Львова були визнані знакові компанії: ТзОВ ТВК «Львівхолод», ТРК «Львівська хвиля», ТОВ «SoftServe», ТзОВ «Віденська кав’ярня», ПАТ «Концерн Електрон», ТзОВ «Територія бізнесу» та інші.
Організатори конкурсу: Львівська міська рада, Львівська торгово-промислова палата.