У Львові презентують фотовиставку «Два століття – одна війна»
До 75-річчя Української Повстанської Армії у Львові презентують виставку на тему «Два століття одна війна». Організатори вставки провели паралелі між історичними подіями часів визвольних змагань УПА та російсько-українською війною.
Про це повідомляє сайт lvivski.in.ua
Прем’єра виставки відбудеться 10 листопада у Львові. О 17:00 всіх запрошують у Центр Шептицького (вул. Козельницька, 2а). Вхід вільний, але за умови попередньої реєстрації. Як повідомляють організатори, кампанія «Два століття – одна війна» – це не лише виставка. Це ряд подій, присвячених боротьбі України проти «сусіда», яка триває вже не один десяток років.
Зокрема, ця виставка представляє собою 27 стендів, де на кожному поєднали документальні фото подій на Сході України та архіви часів УПА. На виставці також проведуть лекційний супровід фото та обговорення сюжетів. Виставку презентують не лише у Львові. До кінця року заплановано ще десяток міст, куди приїдуть організатори. Проте в цей перелік всі охочі можуть пропонувати своє місто.