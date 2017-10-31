Нічний експрес Львів–Одеса здобув популярність уже на старті
У неділю, 29 жовтня з Львівського головного вокзалу вирушив у перший рейс нічний експрес №12/11 сполученням Львів–Одеса. Завдяки широкій інформаційній кампанії про призначення нового поїзда та зручному сервісу з реалізації проїзних документів заселеність нового поїзда у першому рейсі становила 84%. Зі запропонованих 348 місць посадку по станції Львів здійснило понад 290 пасажирів.
Про це повідомляє lviv.tv
Попри доволі пізній час відправлення нового поїзда та примхливу львівську осінь, ця подія привернула увагу багатьох львів’ян та гостей міста, які разом зі залізничниками урочисто провели у першу подорож пасажирів нічного експреса. Із непересічною подією усіх присутніх привітав директор регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Іван Груник. Керівник Львівської магістралі зазначив, що запровадження нового комфортабельного сполучення між Львовом та Одесою має важливе значення, адже сприятиме не лише соціально-економічному розвитку обласних центрів та регіонів, а й поглибленню культурних зв’язків між ними, зокрема унікальному об’єднанню неперевершених історико-культурних колоритів Галичини та Південної Пальміри.
«Новий поїзд складається із десяти пасажирських вагонів українського виробництва, сім із них виготовлені у цьому році, ще три пройшли капітально-відновлювальний ремонт. Загалом на придбання семи та ремонт трьох вагонів витрачено близько 200 млн грн. Ці кошти – пряма інвестиція ПАТ «Укрзалізниця» у розвиток вітчизняної економіки, у підвищення комфорту залізничних подорожей, безпеки пасажирів та руху поїздів. Оновлюючи парк рухомого складу, Українська залізниця дбає про вітчизняного виробника, розширюючи сервіс та запроваджуючи нові сполучення – рухається назустріч пасажирам, дбаючи про реноме надійного та комфортного перевізника», – зазначив Іван Груник.
Чудового настрою у подорож першим пасажирам нічного експреса Львів–Одеса додав творчий дарунок учасників шоу-балету «Життя», які вдало поєднали у танцювальній композиції популярні галицькі та одеські мотиви. Приємно здивовані такою увагою пасажири не шкодували оплесків та овацій, дякували артистам та залізничникам і заходилися роботи фото на згадку… За хвилину поїзд рушив у дорогу, а вже через десять годин комфортної подорожі його гостинно зустрічала привітна Одеса.
Повну відстань від Львова до Одеси нічний експрес №12/11 долає за 10 год. 20 хв. Час подорожі на зворотному шляху становить 10 год.
До складу нового нічного експреса №12/11 залізничники включили 7 нових пасажирських вагонів виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та 3 пасажирські вагони, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт. Загалом у поїзді на вибір пасажирів 8 купейних та 2 вагони СВ.
Реалізація проїзних документів на поїзд здійснюється у залізничних касах та через електронні сервіси. Нагадаємо, що ціна квитків регулюється коефіцієнтом вартості й змінюється впродовж тижня залежно від обраного дня подорожі.