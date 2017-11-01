У Львівській опері започаткували екскурсії закапелками театру і у творчі цехи
Львівська опера вперше відкрила доступ для відвідувачів у творчі майстерні і демонструє, як творять вистави. У театрі започаткували екскурсію для дітей «Сходинки до Парнасу».
Про це повідомляє zaxid.net
Найперше відвідувачі потрапляють у фойє. Там на них уже чекають костюмовані екскурсоводи. Розказують про архітектурний витвір Зиґмунта Ґорґолевського і вмикають голос патронеси театру Соломії Крушельницької.
Такою театралізованою екскурсією «Сходинки до Парнасу» театрали виховують свою майбутню публіку.
«Ця театралізована екскурсія відбувається під девізом «Запроси батьків до театру». Тобто діткам сподобається у нас, вони прийдуть на виставу з вчителями, потім батькам скажуть: ходімо разом до театру і це наша головна мета», – пояснила керівник літературного відділу театру Надія Труш.
Далі група потрапляє у глядацький зал, де може підглянути за репетицією. Також дітям пропонують порахувати сходинки на четвертий балкон, як кажуть у народі – «на гальорку». Тут вони опиняються під самим куполом театру.
«Театр – це завжди гра і ми намагаємося залучити дітей у цю стихію саме грою. Ми хочемо розповісти, що таке театр, що таке Оперний театр і чар мистецтва і як він твориться», – пояснив режисер театру Роман Валько.
Навіть якщо школярі ніколи не були у Львівській опері на виставі, на цій екскурсії все ж побачать балетний номер у Дзеркальному залі.
У межах екскурсії також ведуть в інший корпус, де розташовуються творчі цехи і де народжуються декорації та костюми.
«Ми ведемо на малярку, щоби вони бачили, наскільки ці декорації є масивні, великі. Тому що на сцені вони далеко. Ми їм даємо великі пензлі, ті, якими малюють художники. Їм дуже цікаво», – розповів художник театру Ярослав Бринь.
«Мені дуже сподобалося. Я була вже в цьому театрі, але я ще стільки всього не бачила. Я взагалі не знала, що тут такі кімнати, що тут роблять костюми», – зізналася школярка Каріна Харечко.
Такі екскурсії проводитимуть у театрі постійно, більше того – безкоштовно.