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На Західній Україні збудують дві євроколії до Польщі

01.11.2017 | Анонси

Щонайменше дві гілки колій мали б сполучати український Львів з польськими містами. Причому будувати треба євро колії. Про це заявив голова транспортного комітету ВРУ Ярослав Дубневич.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

«Це великий плюс у розвиток малого та середнього бізнесу.Перша гілка має проходити через Раву-Руську до Львова, друга — від Перемишля до Львова, бо є хороша перспектива розвитку вантажних перевезень з можливістю будівництва вантажного залізничного переходу в Мостиському й Городоцькому районах», — каже Дубневич.

Напередодні йшлося про проект будівництва залізничної колії до Польщі євро стандарту 1435 мм у напрямку Львів — Рава-Руська – Варшава.

Окрім пасажирських, мають запустити вантажні перевезення.

Для реалізації проекту на 58 км необхідно інвестувати 50 млн євро.

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