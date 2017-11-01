На Західній Україні збудують дві євроколії до Польщі
Щонайменше дві гілки колій мали б сполучати український Львів з польськими містами. Причому будувати треба євро колії. Про це заявив голова транспортного комітету ВРУ Ярослав Дубневич.
Про це повідомляє АПК-Інформ.
«Це великий плюс у розвиток малого та середнього бізнесу.Перша гілка має проходити через Раву-Руську до Львова, друга — від Перемишля до Львова, бо є хороша перспектива розвитку вантажних перевезень з можливістю будівництва вантажного залізничного переходу в Мостиському й Городоцькому районах», — каже Дубневич.
Напередодні йшлося про проект будівництва залізничної колії до Польщі євро стандарту 1435 мм у напрямку Львів — Рава-Руська – Варшава.
Окрім пасажирських, мають запустити вантажні перевезення.
Для реалізації проекту на 58 км необхідно інвестувати 50 млн євро.