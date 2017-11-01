У Львові більше не буде спеціалізованих шкіл та навчально-виховних комплексів
Зміни відбудуться згідно з новим законом “Про освіту”. Відповідно до нового закону навчальні заклади такого типу мають бути ліквідовані. Тож тепер учні, які навчаються в навчально-виховних комплексах, переведуть до найближчих шкіл. У Львові під реформу потрапили 7 таких закладів.
Про це повідомляє Zaxid.net
У початкових класах навчально-виховного комплексу «Арніка», що на вул. Комарова, 12, вчиться 255 дітей. Відповідно до нового закону про освіту, такого типу навчальний заклад має бути ліквідований. Директорка запевняє: всі учні залишаються вчитися тут за тією ж самою програмою.
«Єдина відмінність – ми не будемо проводити набору з першого вересня. З цього часу юридично учні нашої школи будуть прикріпленні до іншої школи. Ну, наприклад, вони будуть учнями 33 школи, яка до нас найближче. Хоча де-факто вони будуть знаходитися тут», – пояснила Оксана Козій, директорка НВК «Арніка».
Батьки учнів із таким рішенням категорично не згодні. Мовляв, втрачають престиж. Батьки наполягають, аби початкова школа «Арніка» такою і залишилася. Табель про закінчення конкретно цього закладу для них – обов’язковий. Свою позицію пояснюють тим, що репутація сусідніх шкіл є нижчою ніж у «Арніки».
«Ми готові з першого вересня перейти в інше приміщення, але з нашими вчителями, нашими дітьми. Ми не готові так робити, як нам пропонують , нам це не цікаво. Ми тому віддавали наших дітей в цю школу, а не в 33 чи 44», – пояснила мама учня НВК «Арніка» пані Лілія.
Якщо діти юридично будуть учнями іншої школи, то поки що невідомо, яка доля вчителів «Арніки».
«Наразі мені нової посади не пропонували. Це ніби ще не є офіційно сказано, що ми йдемо звідси. Паперу ми офіційного не бачили, але знаємо, що перший клас вже не набираємо, тому, що з нами буде, не можу точно сказати», – пояснила Любов Заставна, вчителька початкових класів.
Однак у департаменті освіти запевняють, що вчителі без роботи не залишаться. Зоряна Довганик, начальниця міського управління освіти, запевняє: «Ті вчителі будуть абсолютно всі працевлаштовані. Тобто, якщо діти будуть із найближчої школи, то ті вчителі автоматично стають вчителями тієї найближчої школи».
Тим часом батьки вже написали колективне звернення до міської ради з вимогою не ліквідовувати «Арніку». Однак в мерії кажуть: мусять виконувати закон України. А до якої школи приєднають учнів – вирішуватимуть у п’ятницю, 3 листопада.