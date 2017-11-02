Перша леді України завтра відвідає Львівщину з робочим візитом
02.11.2017 | Анонси
Завтра, 3 листопада, дружина Президента України Марина Порошенко відвідає Буську ЗОШ №1, де разом із дітьми учасників АТО вони створять розділ про Львівську область у національному проекті «Книга Миру».
Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.
Також у ході візиту на Львівщину Марина Порошенко відвідає Національний музей імені Андрія Шептицького, де відбудеться презентація програми «Арсенал Ідей – Україна», створеного у межах соціальної програми Марини Порошенко та у співпраці з Благодійним фондом «Мистецький Арсенал», НКММК «Мистецький Арсенал».