У Львівській дитячій лікарні “ОХМАТДИТ” з’явилася незвичайна кімната
02.11.2017 | Анонси
Кімнату презентувала в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Про це повідомляє Depo.Львів.
У Львівській обласній дитячій лікарні “ОХМАТДИТ” відбулося відкриття першої Сімейної Кімнати Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.
За словами Супрун, сімейна кімната – це спеціально облаштоване комфортне місце в лікарні, де рідні хворих дітей можуть відпочити та провести час з дитиною. Основна мета відкриття сімейних кімнат – це забезпечення потреби родини бути поруч під час лікування дитини, яка є основою сімейно-орієнтованої медицини.
“Доказова медицина показує, що такі сімейні кімнати потрібні в лікарнях”, – розповіла Супрун.
На її думку, дуже важливо, аби сім’я завжди була поруч з людиною, яку лікують.