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На Львівщині планують збудувати логістичний хаб

02.11.2017 | Анонси

На Львівщині, на території Мостиського району, планують збудувати великий логістичний хаб.

Про це повідомляє «Вголос».

Про це у коментарі розповів начальник управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис.

За його словами, багато продукції, яку виготовляють на території Львівської області для європейських ринків, складуть на логістичних центрах у Польщі. Тому бізнес-компанії часто акцентують на потребі розвитку  логістичного хабу чи так званого  «сухого порту» на території нашої області.

«Ідея логістичного хабу полягає у тому, щоб запропонувати представникам великого бізнесу низку локацій, які прив’язані до залізничного сполучення, аби вони розмістили так свій логістичний центр, – розповів Роман Матис. – Зі свого боку, готові надати земельні ділянки, провести аукціони, аби компанії могли придбати ці земельні ділянки і почати будувати там логістичні центри. Розраховуємо, що інвестуватиме саме приватний бізнес».

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