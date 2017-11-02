На Львівщині планують збудувати логістичний хаб
На Львівщині, на території Мостиського району, планують збудувати великий логістичний хаб.
Про це повідомляє «Вголос».
Про це у коментарі розповів начальник управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис.
За його словами, багато продукції, яку виготовляють на території Львівської області для європейських ринків, складуть на логістичних центрах у Польщі. Тому бізнес-компанії часто акцентують на потребі розвитку логістичного хабу чи так званого «сухого порту» на території нашої області.
«Ідея логістичного хабу полягає у тому, щоб запропонувати представникам великого бізнесу низку локацій, які прив’язані до залізничного сполучення, аби вони розмістили так свій логістичний центр, – розповів Роман Матис. – Зі свого боку, готові надати земельні ділянки, провести аукціони, аби компанії могли придбати ці земельні ділянки і почати будувати там логістичні центри. Розраховуємо, що інвестуватиме саме приватний бізнес».