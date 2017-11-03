Avalon Zelena Street – нова локація від Avalon Inc.
Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon Inc. на одній із головних магістралей Львова – вулиці Зеленій – презентує новий та не схожий на жоден інший житловий комплекс Avalon Zelena Street.
Про це повідомляє galinfo.com
Сьогодні Avalon Inc. – серед лідерів у сфері нерухомості Львова. Кожну локацію ми обираємо з думкою про майбутніх мешканців, а кожний житловий комплекс компанії – це результат ретельного проектування, раціонального планування, кропіткої праці всієї команди.
Проект Avalon Zelena Street створено за принципом європейської концепції «місто в місті». Житловий комплекс складається із 14 секцій змінної поверховості. На перших поверхах передбачено комерційні приміщення: крамниці, кав’ярні, ресторани, салони краси, сервісні заклади тощо. Також неподалік є школи, дитячі садочки супермаркети та торговельні центри. Тому навіть найвибагливіший клієнт зможе обрати тут собі вимріяний варіант.
Аvalon Zelena Street – це і природна гармонія, і практичність житлової території. Обираючи тут помешкання, ви не лише купуєте нерухомість, а й будуєте власне майбутнє. Avalon – це квартири, на які непотрібно чекати. Адже на початку продажу це вдала інвестиція за вигідною ціною.