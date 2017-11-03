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Avalon Zelena Street – нова локація від Avalon Inc.

03.11.2017 | Новини

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon Inc. на одній із головних магістралей Львова – вулиці Зеленій – презентує новий та не схожий на жоден інший житловий комплекс Avalon Zelena Street.

Про це повідомляє galinfo.com

Сьогодні Avalon Inc. – серед лідерів у сфері нерухомості Львова. Кожну локацію ми обираємо з думкою про майбутніх мешканців, а кожний житловий комплекс компанії – це результат ретельного проектування, раціонального планування, кропіткої праці всієї команди.

Проект Avalon Zelena Street створено за принципом європейської концепції «місто в місті». Житловий комплекс складається із 14 секцій змінної поверховості. На перших поверхах передбачено комерційні приміщення: крамниці, кав’ярні, ресторани, салони краси, сервісні заклади тощо. Також неподалік є школи, дитячі садочки супермаркети та торговельні центри. Тому навіть найвибагливіший клієнт зможе обрати тут собі вимріяний варіант.

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 Компанія Avalon Inc. продовжує дивувати та ламати стереотипи щодо життя у місті. ЖК Avalon Zelena Street – унікальний та неповторний. Він спроектований так, щоб не порушити цілісності сформованої екосистеми. Тому коли Вам захочеться вибратися на природу, то вже не треба їхати до передмістя – столітні ялиці можна споглядати з панорамних вікон власної квартири. Мріяли працювати на свіжому повітрі? З думкою про Вас прибудинкова територія оснащена відпочинковими зонами з wi-fi мережею, а отже, можна легко поєднати роботу і відпочинок.
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Аvalon Zelena Street – це і природна гармонія, і практичність житлової території. Обираючи тут помешкання, ви не лише купуєте нерухомість, а й будуєте власне майбутнє. Avalon – це квартири, на які непотрібно чекати. Адже на початку продажу це вдала інвестиція за вигідною ціною.

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