У Львові з’явився перший в Україні віртуальний музей класичної музики
03.11.2017 | Новини
У четвер, 2 листопада, в Українському католицькому університеті відкрили віртуальний музей класичної музики і бібліотеку Вольфа.
Про це повідомляє Zahid.net
Офіційне відкриття бібліотеки Вольфа і першого в Україні віртуального музею класичної музики відбулося під час симпозіуму «Ex umbra in solem».
Заходи пройшли у Центрі Митрополита Андрея Шептицького УКУ на вул. Козельницькій, 4.
Симпозіум триватиме до 5 листопада.