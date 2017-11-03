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У Львові з’явився перший в Україні віртуальний музей класичної музики

03.11.2017 | Новини

У четвер, 2 листопада, в Українському католицькому університеті відкрили віртуальний музей класичної музики і бібліотеку Вольфа.

Про це повідомляє Zahid.net

Офіційне відкриття бібліотеки Вольфа і першого в Україні віртуального музею класичної музики відбулося під час симпозіуму «Ex umbra in solem».

Заходи пройшли у Центрі Митрополита Андрея Шептицького УКУ на вул. Козельницькій, 4.

Симпозіум триватиме до 5 листопада.

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