Про це повідомляє сайт 032.ua
П’ять фактів про будівництво спорткомлексу на Сихові.
1. Загальна площа комплексу складатиме 14,6 тис кв.м. Спортзали розташовуватимуться на 9 тис. кв. метрів. Крім того, в комплексі враховані елементи роздягалень, мотель для спортсменів, а також розсувні трибуни, які трансформуватимуться у зал для тренувань.
2. Вартість будівництва оцінюють у 200 мільйонів гривень, а саме фінансування здійснюватиметься з міського бюджету Львова. Замовником будівництва є ЛКП “Спортресурс”.
3. Терміни будівництва наразі невідомі. Матеріали проекту ще має розглянути міський голова Львова, після чого депутати на сесії мають проголосувати за ухвалу, яка зобов’яже замовника робіт готувати документацію для початку будівництва. Андрій Садовий планує передбачити в бюджеті міста на наступний рік 10 мільйонів гривень, аби розпочати першу частину будівельних робіт.
4. Перспектив завдяки будівництву спорткомплексу на Сихові є декілька. Зокрема, зали у спорткомплексі передбачені, як трансформовані – поля можуть змінюватись у корти і навпаки. У найнижчій частині комплексу планують розмістити басейн, де зможуть тренуватися команди з водного поло. Ну а справжньою родзинкою комплексу стане функціональний дах – його можна буде використовувати як спуск для занять гірськолижним спортом. У Львові сподіваються, що новий комплекс стане справжнім взірцем того, як потрібно підтримувати та розвивати дитячий спорт в Україні.
5. Будувати спорткомплекс на Сихові будуть на ділянці території між ТЦ “ВАМ”, “Інтерсіті” та парком Івана-Павла ІІ. Замовником будівництва є ЛКП “Спортресурс”. Якщо плани мерії вдасться втілити у життя, то у Львові з’явиться найбільший в Україні комплекс, який має настільки міцну та багату за функціями структуру.