Львівська гімнастка Христина Погранична здобула всі золоті медалі турніру в Бельгії
Перший номер юніорської збірної України з художньої гімнастики, львів’янка Христина Погранична перемогла на 20-му міжнародному турнірі Happy Cup 2017, який проходив цими вихідними у бельгійському місті Ґент.
Про це повідомила Українська федерація гімнастики та сайт Zaxid.net
Як зазначається, львівська гімнастка стала кращою у багатоборстві серед 53 юніорок турніру і впевнено посіла перше місце, потрапивши у всі фінали з найкращим кваліфікаційним результатом. Ще чотири золоті медалі у фінальних вправах з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою гімнастка принесла у скарбничку української федерації гімнастики.
Загалом Христина Погранична здобула 5 із 5 можливих золотих нагород.
Зазначимо, що жовтні 2018 року в Буенос-Айресі відбудуться ІІІ Літні юнацькі Олімпійські ігри. Погранична є однією із претенденток на участь в Олімпіаді від України.