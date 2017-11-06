“Укрзалізниця” запустила двоповерховий потяг з Тернополя до столиці
06.11.2017 | Новини
У суботу на маршрут вперше вийшов двоповерховий потяг Тернопіль – Київ.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Окрім зупинок в обласних центрах, потяг зупинятиметься в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську.
Поїзд № 747 Київ – Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25.
Зворотнє відпралення з Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58.