У Львові встановлять мініатюрну копію Собору св. Юра
Копія Святоюрського комплексу стане другою спорудою, яку встановлять у рамках проекту «Львів на долоні».
Про це повідомляє сайт Zaхid.net
У Міжнародний день незрячих, який відзначається 13 листопада, на площі святого Юра встановлять бронзову копію Святоюрського комплексу. Таке рішення у п’ятницю, 3 листопада, прийняв виконком Львівської міськради.
Копію собору встановлять для того, аби незрячі змогли відчути архітектурну пам’ятку на дотик. У прес-службі Львівської міськради уточнили, що йдеться про бронзовий макет Святоюрського комплексу висотою 1,08 м.
«Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» у 2017 році подав на конкурс соціально-культурних проектів проект «Львів на долонях: Святоюрський сакральний комплекс». Проект переміг на конкурсі і отримав фінансову підтримку в розмірі 74 тис. грн. Загальна вартість цього макету – 150 тис. грн., тому іншу половину суми дофінансувало Міністерство культури України в рамках гранту на підтримку молодих талановитих митців», – повідомили у прес-службі ЛМР.
Міні-макет Святоюрського комплексу включає в себе Собор святого Юра, Митрополичі палати, Митрополичі сади, дзвіницю, курію, а також пам’ятник Митрополиту Андрею Шептицькому.
Зазначимо, цей макет стане другим в місті, реалізованим в рамках проекту «Львів на долоні». Першою у місті встановили копію Львівської ратуші, яку встановили на пл. Ринок.