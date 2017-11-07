Представник Львівщини змагатиметься у чемпіонаті світу зі стрибків на акробатичній доріжці
07.11.2017 | Анонси
Члени національної збірної команди України братимуть участь у чемпіонаті світу зі стрибків на батуті та акробатичній доріжці, який стартує 9 листопада в м. Софії (Болгарія). Львівщину представлятиме Віталій Войтів із дрогобицької школи акробатики.
Про це інформує прес-служба ЛОДА та lviv.tv
Разом із Віталієм Войтівим у складі делегації буде й голова федерації гімнастики Львівщини, Заслужений тренер України, дрогобиччанин Роман Веклюк.
Збірну Україну представлятимуть такі спортсмени: Дмитро Бєдєвкін, Микола Просторов, Антон Давиденко, Дмитро Собакар; Світлана Малькова, Діана Ключник, Діана Тувакбаєва, Анастасія Іванова; Олександр Шахов, Віталій Войтів, Валентин Святинчук; Катерина Баєва, Дар’я Алексєєва, Дарина Козярська, Анна Зарубіна.
Тренери, судді та представники команди: Реґіна Браілова, Ігор Молчанов, Галина Соломатіна, Михайло Трофименко, Марина Родіонова, Роман Веклюк, Наталя Боровська, Ярослав Калюжний, Олена Потеря.