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Зі Львова запустять новий авіарейс до Батумі

07.11.2017 | Анонси

Новий авіарейс планується відкрити до літнього сезону 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба МА “Львів” імені Данили Галицького.

Так, на сьогодні проходить активна підготовка. У продажу напрям з`явиться у найближчий час.

Загалом наступного року кількість та частота рейсів між Україною та Грузією має збільшитися, до країни літатимуть більші літаки, щоб усі українці, які хочуть відпочити в Грузії, мали можливість дістатися її.

Зокрема, вже прийняте рішення пускати до Грузії літаки Boeing 737-400 і Airbus 320/321.

Попит на цей напрямок настільки великий, що навіть взимку польоти не скорочуються.

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