Зі Львова запустять новий авіарейс до Батумі
07.11.2017 | Анонси
Новий авіарейс планується відкрити до літнього сезону 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба МА “Львів” імені Данили Галицького.
Так, на сьогодні проходить активна підготовка. У продажу напрям з`явиться у найближчий час.
Загалом наступного року кількість та частота рейсів між Україною та Грузією має збільшитися, до країни літатимуть більші літаки, щоб усі українці, які хочуть відпочити в Грузії, мали можливість дістатися її.
Зокрема, вже прийняте рішення пускати до Грузії літаки Boeing 737-400 і Airbus 320/321.
Попит на цей напрямок настільки великий, що навіть взимку польоти не скорочуються.