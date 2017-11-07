У Львові відбудеться Форум інноваційної освіти
У суботу, 9 грудня, у Львові, в Українському католицькому університеті, відбудеться Форум інноваційної освіти. Під час заходу педагоги з усієї країни матимуть змогу обговорити інновації та зміни в освіті України і можливості їх реалізації.
Зазначимо, “Школа 3.0” – це проект, що має на меті змінити взаємодію в українських школах між усіма учасниками освітнього ринку: учнями, батьками, вчителями, директорами, урядовими та неурядовими організаціями, громадою, бізнесовими структурами.
За словами Ольги Іськович, на форум запросили вчителів та директорів шкіл не лише зі Львова, а й з усієї України. Загалом – близько 200 осіб.
«Цей захід спрямований на обговорення зміни культури взаємодії у школі. У програмі задіяні представники 7 шкіл Львова, що втілюють у життя відповідні зміни, – зазначила координатор програми. – Серед спікерів заходу – вчителі цих шкіл, які поділяться досвідом та презентують результати, яких вдалося досягти».
Також вона додала, що майстер-класи від вчителів з усієї України поділені на три категорії: взаємодія з учнями за допомогою інноваційних методів навчання; взаємодія з громадою, зокрема партнерство з бізнесом; залучення IT-технологій у школі.