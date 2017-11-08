Життя триває, – фотовиставка, присвячена жінкам з онкологією
Учора, 7 листопада, у Львівському палаці мистецтв презентували вражаючу фотовиставку «Без рожевих окулярів», присвячену проблемам жінок з онкологією.
Про це повідомляє кореспондент ZIK.
Фотовиставка складається із 60 чорно-білих портретів українських жінок, які пройшли чи досі проходять лікування, борючись із тим чи іншим раковим захворюванням. Через концептуальний задум лише одна світлина зі всіх є кольоровою. Мета виставки – побороти суспільний страх перед цією важкою недугою, показати, що життя у будь-якому випадку триває, і хворі на рак жінки потребують нашої уваги і визнання своєї жіночності.
Одна із організаторів фотовиставки, голова ГО «Афіна. Жінки проти раку» Ніна Резніченко розповіла про важливість розуміння й підтримування онкохворих жінок.
«Ця виставка стосується всіх. Серед нас живе багато онкохворих жінок, які бояться розповісти про свою недугу. Тому суспільство сильно боїться раку, бо доволі часто люди признаються лише у самому кінці, що у них ця хвороба. Та насправді, в онкохворих людей своя довга дорога, яка при правильному лікуванні може бути повноцінним життям. Важливо, щоб від онкохворих не відверталися, а підтримували у цій дійсно не простій боротьбі за своє здоров’я та життя», – повідомила Ніна Резніченко.
Цікавинкою фотовиставки було дефіле у дизайнерському одязі за участі цих жінок, які пройшли чи проходять курс лікування від ракоутворень.
Заступник головного лікаря з медичної частини Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Орест Тріль наголосив у своїй промові про важливість раннього діагностування ракоутворень.
«Життя не закінчується із діагнозом раку, і ці красиві фото яскраво про це свідчать. У нашому суспільстві не дуже прийнято говорити про рак, бо, мовляв ще можна наврочити, та насправді, у всьому світі про онкологію відкрито говорять, що це така сама хвороба, як і всі інші, можливо, складніша у лікуванні, та все ж рак можна контролювати. Найважливіше – це рання діагностика, адже на ранніх стадіях лікар онколог може найефективніше допомогти людині, у котрої виявили підозру на онкологію. Зокрема, на Львівщині ми започаткували масштабну й дорогу програму щодо раннього виявлення ракоутоврень, яка називається «Онкопревенція». Рак можна подолати і про це варто говорити. Тому не потрібно мати страху перед обстеженням», – розповів Орест Тріль.
Ця виставка триватиме тиждень, далі організатори сподіваються, що світлини цих сильних жінок помандрують далі українськими містами. До слова, вперше її презентували на початку цього року у Києві. Спочатку фотовиставка складалася всього лише із 20 світлин, та розрослася до 60 і буде збільшуватися.