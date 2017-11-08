У Львові зазвучить симфонія Максима Березовського, яку відшукали в архівах Ватикану
У Львові зазвучить симфонія Максима Березовського, яку відшукали в архівах Ватикану. Її вважали втраченою ще від XVIII ст.
Про це повідомляє Zaxid.net
Ноти, які із XVIII ст. вважали втраченими, знайшли у наш час в архівах Ватикану. Знайдену симфонію українського композитора Максима Березовського виконає у Львові 8 листопада оркестр «K&K Philharmoniker».
Італійське місто Болонья, музична академія. На її фасаді – лише дві меморіальні дошки іноземцям, які тут вчилися в один час: австрійцеві Моцарту і українцю Максиму Березовському. Європа Березовського визнала, а повернувшись у Російську імперію, він став нікому не потрібний і у 32 роки пішов із життя.
Минуло понад 200 років і у 2002 році американець Стівен Фокс в архівах Ватикану знайшов симфонію «До мажор» Максима Березовського, яку вважали втраченою ще від XVIII ст.
Знайдений твір виконає цієї середи оркестр «K&K Philharmoniker». Чимось Березовський нагадає слухачеві Моцарта.
«Він мусить перегукуватися з Моцартом, бо вони вчилися в одній академії в Італії, в Болонії. Цю симфонію, як кажуть дослідники, Березовський написав в Італії», – розповів диригент Тарас Ленько.
І одразу після Максима Березовського слухач на концерті почує і самого Моцарта, для порівняння.
«Буде цікаво слухачеві: а чим все ж таки відрізняються вони, порівняти такого, можна сказати, українського Моцарта з Вольфгангом Амадеєм. І буде цікаво знайти і одинакові, і різні речі між цими двома композиторами», – пояснив концертмейстер оркестру «K&K Philharmoniker» Ігор Муравйов.
Двох геніїв присмачать не менш мелодійним Мендельсоном. У програму також додали нашого сучасника композитора Олександра Козаренка. Його «Sinfonia Estravaganza» повністю у Львові звучатиме вперше.
Таку програму задумали як порятунок від осінньої депресії.
«Листопад – погода похмура, дощі, сумно. Хотілося чогось такого весняного для слухачів. І так підібрали програму: взяли Березовського, взяли Моцарта, і «Італійська симфонія» Мендельсона вже пасувала до Італії», – пояснив диригент.
Концерт влаштують 8 листопада у Львівській філармонії. А далі львівський оркестр «K&K Philharmoniker», заснований австрійським диригентом Маттіасом Кендлінгером, поїде на гастролі у Німеччину.