LOT планує відкрити сполучення між Львовом та Ольштином
Польський авіаперевізник LOT планує у 2018 року відкрити сполучення між Львовом та містечком Шимани в північно-східній Польщі.
Про це йдеться на сайті “Варіанти”.
Це буде восьмий прямий авіарейс компанії в Україну.
Регулярні рейси між аеропортом імені Шопена у Варшаві та аеропортом Ольштин-Мазури в місцевості Шимани (56 кілометрів від центру Ольштина) почнуться 27 березня 2018 року.
Передбачено авіарейси двічі на тиждень, у вівторок і суботу. Літак відправлятиметься зі Львова о 1:40 і приземлятиметься в Шиманах о 2:15. У протилежному напрямку відправлення в Шиманах заплановано на 3:10, а у Львові літак приземлятиметься о 5:35.
Крім нового сполучення з Шиман, Польська авіакомпанія LOT розвиває пропозицію подорожей в Україну з інших регіональних аеропортів у Польщі.
2017 року польський перевізник запустив нові рейси до Львова з Познаня (західна Польща) та Бидґощі (північна Польща).