У Львові відкриють живописну виставку полотен, написаних пластиліном
Цієї суботи, 11 листопада, у галереї «YMCA» відкриється виставка пластилінового живопису Алли Вострякової. Мисткиня експонуватиме два десятки робіт. А впродовж двох тижнів, допоки триватиме експозиція, всіх охочих навчать писати картини пластиліном, адже будуть майстер-класи.
Про це повідомляє Zaxid.net
Алла Вострякова створює пластиліновий живопис вже 16 років. У її доробку ‒ до двох сотень робіт. Навчилась цього сама, коли не можна було малювати фарбами, бо тоді була вагітною. Зараз у поміч мисткині синочок Всеволод, якому рік і вісім. Тож процес дещо уповільнився, зате з’явився новий цикл картин про Львів, навіяний їхніми спільними прогулянками.
«Дощі мене вибивають з ритму. Я не люблю дощів. А у Львові вони часто. Однак коли виходиш з дитинкою на вулицю ‒ бо гуляти потрібно хоч в дощ, хоч без дощу ‒ після того, як сходить сонечко і в калюжах відображається оця краса львівська, я надихаюся. В мене така ідея виникла: полювати за калабанями», ‒ розповіла художниця Алла Вострякова.
Це дуже кропітка робота, бо пластилін накладається на оргскло шаром до міліметра. Однак не лише стеком працює Алла ‒ делікатні лінії кладе шпажкою чи зубочисткою. І в одній роботі може поєднувати до двох сотень відтінків. Колись вона могла творити і по 12 годин, забуваючи про їжу чи сон.
Тепер, коли з’явився син, роботу міряє не годинами ‒ деталями на картині: «Почала працювати, коли почав спати Сєвік мій. І коли я малювала бруківку Львова, то час спливав по камінчику. Я порахувала: «Так, Сєва проспав «два камінчика», а інколи він мені «цілу доріжку» проспав! Супер! Дякую тобі, дитинко моя!».
Такі роботи «витривалі»: оргскло захищає пластилін від ультрафіолету, тож барви не вицвітають, а пластилін не тече навіть при 35 градусах. Натомість через вміст в пластиліні воску роботи й не тріскають і при мінус п’яти.
Тепер Алла робить і двосторонні картини. Їх можна буде побачити на виставці.
Це буде перша експозиція мисткині у Львові. Хоча її диво вже бачили у Шанхаї та Берліні.