Львівський будинок органної й камерної музики очолить Іван Остапович
У середу, 8 листопада, за результатами засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора Львівського Будинку органної та камерної музики переможцем конкурсу одноголосно обрали Івана Остаповича.
Про це повідомили в прес-службі Львівської міськради, де також цитують сказане головою конкурсної комісії з конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора Львівського будинку органної та камерної музики – головним редактором журналу «Lviv.ua»: «Зміни – це завжди страшно. Майбутнє лякає невідомістю. І ми, члени комісії, також відчуваємо тягар відповідальності. Проте суть не у віці, і не в порівнянні заслуг перед містом і громадськістю кожного з них. Суть у тому, що буде краще для такої поважної структури, однієї з візитівок Львова – Будинку органної та камерної музики. Івана Остаповича рекомендували чимало авторитетних культурних діячів України, думці яких я довіряю. Але маю і свою думку. Впродовж років спостерігала за проектами Івана – фестивалі, концерти, лекції. Він зумів піднести популярність до класики серед молодого покоління – слухачів і самих музикантів. Зумів показати: класика – це завжди цікаво і модно. Він ще молодий і має багато сил та натхнення, але вже дуже досвідчений і йде з командою однодумців. Нехай орган у Львові зазвучить з новою силою».