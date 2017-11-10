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Львів’ян запрошують на виставку «Два століття — Одна війна»

10.11.2017 | Новини

У Львові вперше презентують кампанію «Два століття — Одна війна», присвячену 75-й річниці створення Української Повстанської Армії. Захід відбудеться сьогодні, 10 листопада, у Центрі Шептицького.

Про це повідомляє Львівський портал.

Кампанія покликана показати тяглість боротьби українців – від часів бійців УПА до сучасного збройного протистояння на Сході України проти російського імперіалізму.

Мистецьке поєднання сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольних змагань Української Повстанської Армії вдало передає тяглість боротьби українців за свою державність протягом останніх двох століть.

Де: Центр Шептицького, вул. Козельницька 2а.

Коли: 10 листопада 17:00

Вхід: безкоштовний за попередньою реєстрацією www.упа.укр

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