XVІІ Міжнародний економічний форум “Львівщина – локомотив промислової революції в Україні”: яким він був?
Олександр Ганущин
Голова Львівської обласної ради
Що цікавить місцеву владу? Податки до місцевого і державного бюджетів та робочі місця. Дякуючи бізнесовій частині, сьогодні на XVII Міжнародному економічному форумі є зростання обох головних показників. Як наслідок, маємо у регіоні спокійну соціальну атмосферу і візуальні зміни. Видимий ефект створює в першу чергу транспортна і соціальна інфраструктура, яка на Львівщині змінюється на очах. Що потрібно бізнесу, який працює або бачить себе в регіоні? Щоб не чинили тиску правоохоронні органи, не було затягування з процедурами і не доводилося працювати поза правовим полем. Очікуємо, що функції стеження за бізнесом невдовзі передадуть у новостворену службу фінансових розслідувань. Також питання боротьби з корупцією залишається номером один. На сьогодні простір для зловживань зменшує дерегуляція та система державних закупівель ProZorro. Закликаю інвестувати у Львівщину і працювати тут!
Степан Кубів
Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Цьогорічний форум у Львові засвідчив цікавість інвесторів до регіону та України, яка щороку зростає. Понад 200 компаній, учасники з більше 13 країн, відкриття кількох потужних підприємств і далекоглядні плани інвестицій на наступні роки – це найкраще свідчення того, що Львівщина послідовно розвивається. У межах форуму іноземні колеги та партнери висловлювали високу оцінку ефективності реформ в Україні, які спрямовані на зростання економіки, подальшу децентралізацію, створення привабливого бізнес-клімату. Такі заходи – найкращий діалоговий майданчик для взаємодії бізнесу та влади, де на практиці формуються нові якісні можливості для розвитку і зростання.
Ярослав Дубневич
Народний депутат Верховної Ради України VII та VIII cкликань. Входить до фракції Блоку Петра Порошенка. Голова Комітету з питань транспорту.
Міжнародний економічний форум проходить на Львівщині неодноразово. Але, порівнюючи з попереднім роком, рівень підвищився, мені здається, що це очевидно. Набагато більше є представників із різних країн. Це вказує на те, що Львівщина йде правильним шляхом щодо розвитку в першу чергу транспортної інфраструктури, що дає можливість інвесторам розглядати не тільки Львів і найближчі точки Львова відносно вкладання інвестицій, а й усю Львівщину з огляду на перспективу інвестицій та створення нових робочих місць. Я радий, що спільні зусилля роботи народних депутатів, представників місцевої влади дають добрі результати. Надіюся, що Львівщина і надалі буде локомотивом нових економічних зрушень в Україні.
Роман Матис
Начальник управління інвестиційної політики
Концепції Міжнародного економічного форуму вибудовуються, виходячи з того, які питання необхідно винести на публічне обговорення з бізнесом. Цьогоріч серед тем були активізація інвестування в альтернативну енергетику, а також, як на мене, найважливіше питання – стан професійно-технічної освіти та шляхи вирішення ситуації, що є станом на сьогодні. Учасники форуму також обговорили дії, які робить держава, європейський досвід у плані професійно-технічної освіти. Звісно, висловили свою думку представники бізнесу, які вже мають досвід створення лабораторій для підготовки потрібних їм фахівців. Адже навчальні професійно-технічні заклади не випускають затребуваних працівників належної кількості та якості. Враховуючи це, компанії мають власні навчальні центри й готують фахівців для себе. В межах форуму учасники ділилися досвідом, а в підсумку вирішили, що буде започаткована співпраця між закладами професійно-технічної освіти та компаніями з метою того, щоб заклади переорієнтували свою навчальну програму під реальні потреби бізнесу, щоб випускали фахівців, які насправді потрібні компаніям, а не просто людей із дипломами, які не є затребуваними на ринку праці.