Дмитро Борисов: «Це історія про мрію, а не про бізнес-стратегію»
Кухар, власник та бренд-шеф однойменної «сім’ї ресторанів». Його мрія та мета – розвиток гастрономічної культури України, а головні цінності – любов та повага. В основі роботи – екопідхід, який стосується всього: відносин з гостями та партнерами, власною командою та світом загалом. Колись він ризикнув і створив місце, не схоже на інші: там не було піци або суші, караоке, кальянів, знижок та розкішного інтер’єру. Натомість була смачна їжа, і саме заради неї щодня приходили гості. Про «сім’ю», що об’єднує 14 абсолютно різних закладів, які засновані на спільних цінностях, про хобі, яке переросло у справу життя, про ресторанний бізнес та сучасну українську кухню розповідає успішний та креативний ресторатор Дмитро Борисов.
Дмитре, сьогодні Ви – успішний ресторатор, засновник «сім’ї ресторанів» по всій Україні. Розкажіть, з чого починався шлях до успіху, що було в пріоритетах та цілях на старті, що вдалося реалізувати, а над чим ще досі працюєте?
У певний момент я зрозумів, що в своєму бізнесі з брендингу досяг «стелі» – ми вивели на ринок цілу низку національних компаній, і мені бракувало нових амбітних задач. Я хотів «взяти паузу» і зайнятися тим, що було чи не найбільшим моїм хобі – готувати смачну їжу для друзів. Тож я знайшов маленьке приміщення на Печерську, майже нічого не витратив «на інтер’єр» і просто став працювати – сам зустрічав гостей, приймав замовлення та стояв на кухні. Це історія про мрію, а не про бізнес-стратегію. Так склалося, що на той час люди вже втомилися від «лакшері»-ресторанів з одноманітною їжею. Ми все робили не так, неправильно, не за тим сценарієм, за яким працює «ресторанний ринок» – і саме тому в нас було багато гостей. Якщо чесно, я думав, що на цьому все й закінчиться – я просто стану власником та кухаром маленького затишного ресторанчика типу сімейних європейських закладів. Але попит був настільки значним, що я не втримався і відкрив ще GastroRock та Oxota na Ovets на Воздвиженці. Весь час була мрія про сучасний ресторан української кухні зі справді актуальною гастрономією – так з’явилася «Канапа». Зараз у «сім’ї» 12 абсолютно різних ресторанів та два дитячих креативних простори BabyRock. На старті я навіть не міг уявити цього.
Більшість власників називають свої ресторани «мережа», а свої заклади Ви позиціонуєте як «сім’я»…
Ми не «мережа» хоча б тому, що не «штампуємо» подібні ресторани в різних частинах міста або країни. Ми саме «сім’я», що об’єднує 14 абсолютно різних закладів, які засновані на спільних цінностях.
Коли Ви відкривали перший ресторан «Борсук», чи було важко завойовувати серця клієнтів? Хто працював над створенням концепції і хто займається зараз розробкою створення нових закладів Вашої «сім’ї»?
Я нічого не «завойовував», просто робив те, що мені страшенно подобалося – готував смачну їжу для своїх гостей. Цього достатньо, аби вже протягом 7 років у «Борсуку» завжди було повно людей. Усі концепції та всі стратегії розвитку розробляю я. А що, може бути інакше?
Кожен Ваш ресторан має свою особливу ідею. Звідки черпаєте натхнення на створення щоразу нових оригінальних проектів? Що надихає?
Кожен проект – особливий і до кожного ресторану я йшов роками. Наприклад, колись я побував в гостях у Рене Редцепі в NOMA, зацікавився концепцією нової скандинавської кухні Nordic. Виникла на той момент абсолютно фантастична ідея відкрити на подібних засадах український ресторан. Не заклад із салом, горілкою та рушниками, а сучасний простір, в якому найкращі кухарі працюють з 400-500 локальними продуктами, за допомогою сучасних технологій переосмислюють аутентичні рецепти та створюють страви, враження про які залишається на все життя. Тоді це була просто мрія: знадобилося кілька років, аби я зустрів людей, із якими ми змогли створити «Канапу». Мрія про «Ватру» виникла років 5-6 тому. Ми й справді сиділи біля ватри на якійсь полонині, і я подумав, що добре відкрити такий ресторан, в якому палатиме вогонь, в якому готуватимуть настільки ж смачне м’ясо, в якому відчуватиметься містицизм та магнетизм Карпат. Це була відправна точка. А такі проекти, як «Остання Барикада», – справа всього життя. Я пам’ятаю «Останню Барикаду» Олеся Донія – перший україномовний простір у Києві. Я спостерігав, як змінюється країна, як ми сприймаємо самі себе та як визначаємо власну ідентичність, мріяв про простір, який би вбирав для себе, фіксував все це. Так з’явилася наша нова «Остання Барикада» – музей трьох українських революцій, арт-гастрономічний простір, перший на 100% український бар, магазин українських книжок… Це місце, яке ми будемо розбудовувати все життя, наповнюючи його разом новими змістами. Секретне місце, що вже зараз відвідує 1000 гостей на день.
Окрім цікавої кухні, кожен ресторан має й цікаву назву. Розкажіть детальніше про них.
Справа в тому, що, на щастя, мені не потрібно вигадувати назви. От якби я був звичайним ресторатором і знадобилося б для якогось приміщення придумати «концепт», ще й, може, вигадати якусь легенду, тоді б усе було по-іншому. Але ж я з самого початку створюю цілісний зрозумілий продукт, назва якого є абсолютно органічною. «Бессарабія» – це ресторан нової бессарабської кухні на Бессарабській площі. Що може бути більш логічним? «Остання Барикада» наслідує і продовжує справу «Останньої Барикади» Олеся Донія. Chicken Kyiv – це київський ресторан, одним зі спеціалітетів якого є котлета по-київськи… «Любчиком» називають коханих в Одесі, ми так назвали сімейний одеський ресторан… Трохи інша історія з «Охотою на Овець». Це радше данина моєму захопленню книгами та філософією Муракамі. І в моїй уяві все це влучно поєдналося з багатовимірністю азійської культури та азійської кухні.
Ви говорили про те, що Ваша мрія та мета – розвиток гастрономічної культури України. Як вважаєте, наскільки змінилася та розвинулася наша гастрокультура за останнє десятиліття?
Скажімо так: вона почала з’являтися. Ми дістаємо її з-під майонезних салатів, сіруватих котлет та локшини швидкого приготування. Ми намагаємося відроджувати українську гастрономічну культуру після 72 років знецінення та спрощення. Ми створюємо місця, в яких щодня за дуже невеликі кошти можна їсти смачну, різноманітну, цікаву їжу, від якої в тотальному захваті всі європейці. Наразі розвиток ресторанної культури (співвідношення ціна / якість, смак, сервіс) значно перевищує розвиток побутової гастрономічної культури (готовність платити / оцінювати справді смачну їжу), але це нормальний процес, якщо зважати на ситуацію у країні. Все відбувається поступово – зараз радіємо успіхам українських фермерів, невеличких виробників українського вина, сиру, м’яса. Тут помітний бурхливий розвиток. Із часом це зрозуміють не лише ті 2% людей, які хоча б іноді відвідують ресторани, а значно більша кількість. Поки й серед 2% є позитивні зрушення – люди почали обирати заклад для відвідування за меню, кухаром, смаками, а не за шикарністю інтер’єру та величиною знижки. Це вже крок вперед.
В основу Вашої роботи покладено екопідхід. Розкажіть про це детальніше.
Це просто основа мого сприйняття бізнесу як такого. Йдеться не лише про «зелені технології», скоріше про стосунки з гостем, власною командою, суспільством, світом. В основі – любов та взаємна повага, абсолютна прозорість. Це фундамент, який потім проявляється в деталях: у використанні виключно натуральних сертифікованих продуктів, системах енергозбереження, підході «від носа до хвоста», який націлений на розумне споживання, тощо.
Як вважаєте, заради чого гості приходять у ресторан: цікавий інтер’єр, неординарна кухня, гарне фото для Інстаграм чи симбіоз усього?
У кожного гостя своя мета. Хтось приходить заради «модного чекіну», 1-2 рази. Постійні ж гості в будь-який гідний заклад вирушають саме за смачною їжею та емоціями.
Як загалом можете охарактеризувати ресторанний бізнес та кухню сучасної України? Чого найбільше потребують українці, яких закладів, яких страв?
Розвиток, нестабільність, «тренди», що живуть 1-2 роки. «Піца, суші, караоке», потім бургери, потім грузинські ресторани, потім в’єтнамські. В той же час створюються і розвиваються цілісні якісні заклади. Ось їх хочеться бачити більше: не «ресторанних проектів», а закладів, відкритих із розумом та душею, аби готувати для гостей справді смачну їжу, будь-якого напрямку.
Чекаю на той час, коли сучасна українська кухня стане світовим трендом. Думаю, що це відбудеться дуже скоро, адже у нас є все для цього: неймовірне розмаїття унікальних продуктів (від чорноморської камбали до закарпатської мангалиці, від добронської паприки до полтавської в’яленої груші, від херсонських устриць до снятинської фуа-гра), є чудові давні гастрономічні традиції, є досвід перетворення аутентичних рецептів на актуальні страви, смак та подача яких здатні вразити людину з будь-якої точки світу. Саме це ми спостерігаємо в «Канапі» – іноземні туристи бронюють столики за кілька тижнів, вони просто не можуть повірити, що за 20 доларів отримають дегустаційний сет із 12 абсолютно фантастичних українських страв.
У Львові поки що є лише один ресторан Вашої «сім’ї»: бар «Мушля». Чому саме сіфуд ресторан відкрили на площі Ринок? Як львів’яни сприйняли цей заклад?
Приблизно в той же час ми відкрили РИБАLOVE та Crab’s Burger у Києві. Для нас було важливо розвивати культуру споживання делікатесної риби та морепродуктів у різних форматах – рибного ресторану, краб-хаусу та такого камерного закладу із завжди свіжими мушлями, вином і смачними стравами в середземноморському стилі. Це абсолютно новий формат для Львова. Зважаючи на те, що протягом усіх років тут завжди повно людей, він був до вподоби.
Що у Ваших планах на найближчі п’ять років? Які ресторани плануєте відкривати, на чому робити акцент?
Загадувати на 5 років, працюючи в Україні, – це приблизно те ж саме, що думати про колонізацію Марсу: варто тримати в голові таку можливість, але поки концентруватися на короткостроковій перспективі. Зараз майже всі сили зосереджено на відкритті «Канапи» у Варшаві та на підготовці до повноцінного запуску потужного освітнього проекту – Борисов Академії. Сьогодні дуже гостро відчувається брак професіоналів на ринку, брак тих людей, які свідомо обрали роботу в ресторанній сфері. Ось саме цю проблему має вирішити Академія.
Автор: Марта Лука