Христина Ярема: «Капелюхи, як вишенька на торті, є тим фінальним штрихом, що довершує образ»
Український дизайнер капелюшків Христина Ярема поділилася з читачами журналу «РІА-Україна» історією виникнення бренду Charlie та розповіла про плани та ідеї на майбутнє, а також про модні тенденції…
Коли Ви відчули, що капелюхи – це саме те, чим хочете займатися?
Чесно кажучи, це було дуже спонтанне рішення. А почалося все навесні 2015 року. Тоді ще була студенткою, попереду літні канікули, і я мріяла про поїздку в Італію, уявляла собі якийсь такий теплий, легкий і душевний відпочинок. Лігурійське побережжя, маленькі різнокольорові будиночки, я в лляному білому платті та в солом’яному капелюшку їду вузькими вуличками на велосипеді з корзинкою, в якій чіабата, оливки і хороше вино на пікнік біля моря. Хотілось якогось такого спокою, щоб це було нетуристичне місто, а малесеньке з атмосферними ресторанчиками та привітними людьми. Ось ця літня фантазія змусила мене почати пошуки солом’яного капелюшка. Бо саме з ним в мене асоціювався легкий і романтичний літній образ. Проте це виявилося складним завданням, знайти канотьє саме такої форми, який я уявляла, а ще ж мені, вибагливій, треба було не просто гарний, а й якісний. Тоді ще мода на них не прийшла і вибору великого не мала. Все, що я знаходила, не підходило. Але в мене такий характер, що я не зупиняюсь, і пошуки тривали. Коли я зрозуміла: в магазинах нічого не знайти, почала думати, хто б мені зробив. Власне це і стало початком. Після місячного пошуку все ж знайшла дівчаток, які зробили мені модель на замовлення і я була дуже задоволена. Навіть не могла сподіватися, що вже після першого виходу в світ у новому образі мій капелюшок так припаде до душі усім. Дуже багато компліментів було від просто прохожих повз чоловіків. Подругам настільки сподобалося, що теж попросили їм подібні капелюшки зробити. Ось так і народився мій бренд Charlie.
Чому саме така назва вашого бренду? Можливо, є якась пов’язана з цим цікава історія?
Взагалі є дві інтерпретації. З самого початку я вирішила назвати саме так на честь великого актора Чарлі Чапліна. Власне він перший, хто асоціюється з капелюшками. Він дуже легкий і позитивний, саме такий настрій я хотіла передати своїм капелюшкам і їх власницям. Проте назву мого бренду читали не як Чарлі, а як Шарлі, з наголосом на і. Всім настільки сподобалося і запам’яталося, що так і залишилося остаточно. Можна сказати: назва була створена спільно з моїми красунями клієнтками.
З якими тканинами Ви любите працювати?
Зараз у мене в колекції є літні капелюшки, зроблені з натуральної соломи, які не лише дуже стильно дивляться, але й прекрасно захищають від палючого сонця. Я сама брюнетка і відчула, що з федорою голова та волосся захищені і можна годинами гуляти на спеці, не боячись. Що стосується прохолодних пір року, то представлені моделі з натурального пуху кроля. Це 100% шерсть дуже високої якості, приємна на дотик, м’яка, що має надзвичайний велюровий вигляд. Я використовую у своїх виробах лише найкращі матеріали та тканини. Такі капелюшки – це речі преміум-класу, вони потребують бережливого ставлення, тому укомплектовані спеціальними шляпними коробками для зберігання. Про догляд за ними я вже детальніше розповідаю своїм клієнткам особисто.
В Україні мода на капелюхи мінлива. Проте все ж таки є ті, хто хоче мати стильний головний убір у своєму гардеробі. Які українські знаменитості – клієнти вашого бренду?
Хотілось би сказати, що капелюшки Charlie припали до душі не лише українкам, але й багатьом красуням із європейських країн та США. Водночас я стараюся, щоб мої дітки, так я називаю свої капелюшки, були доступні кожній дівчині, жінці, незалежно від того, наскільки вона відома. Найголовніше для мене – ощасливити власниць і передати їм цей веселий та легкий настрій, саме такою енергетикою наповнені мої вироби. Бренд ще молодий, проте серед клієнток уже є відомі особистості. З українських знаменитостей можна виділити актрису Аврам Оксану, знаного блогера з Дніпра Анну Алхімову, учасницю популярного українського телешоу Віту Буланую. Мені дуже приємно, що такі відомі люди обирають український бренд.
Звичайно, все мінливе. Коко Шанель, яка відома своєю любов’ю до головних уборів, казала: «Мода минає, та стиль залишається». Думаю, що головний убір буде актуальним завжди, бо він довершує образ, він так само, як вишенька на торті, що є тим фінальним штрихом.
Які тренди у новому осінньому сезоні та на що варто звернути увагу українським модницям?
В цьому сезоні перші місця посідають класичні моделі канотьє – циліндричної форми та з прямими полями, федори – капелюхи з широкими полями й заломом на наголовку, а також дуже модні картузи, чи, як їх ще називають, – кепі.
Як Ви розробляєте моделі і скільки часу потрібно для втілення ідей?
Я є єдиним дизайнером свого бренду і над всіма моделями працюю особисто. За основу взяті класичні форми, проте я намагаюсь їх інтерпретувати під сьогоденні тенденції, які нам диктують мода та побажання клієнтів. Найбільше часу спрямовується на підбір тканин, адже я дуже прискіпливо ставлюсь як до зовнішнього вигляду, так і до якості виробу. Хочу, щоб власниці моїх головних уборів були щасливими і капелюшок служив їм не один сезон. Я завжди намагаюся знайти індивідуальний підхід до клієнта, максимально допомогти підібрати саме те, що дозволить людині підкреслити свою індивідуальність, свій стиль. Особисто для мене капелюшок – це щось таке, що додає образу не лише завершеності, а й елегантності, жіночності, загадки.
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Зараз у планах створення моделей зимових шапок, береток та картузів із фетру, твіду, ангори з елементами натурального хутра лисиці, кроля, норки. Не буду розкривати всі карти, нехай це буде сюрпризом (посміхається).
Автор: Валерія Носковська