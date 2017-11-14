Angela: «Успішним можливо стати і в Україні»
Angela – cпівачка та модель із України. Після переїзду в Нью-Йорк стала телеведучою «Paris Fashion Week», «Milan Fashion Week». Переможниця міжнародних конкурсів краси «Miss Fashion Universe» та «Miss International Diamond Beauty». «Black and white», випущений польським лейблом Julia Global Records, зайняв першу позицію кращих синглів на iTunes («TOP-100 single iTunes USA). Музичну кар’єру розпочала в Туреччині, де вперше представила концертне шоу «Angela Show» у 2015 році. Сьогодні в ексклюзивному інтерв’ю для «РІА-Україна» Angela поділилася своєю історією життя і найближчими планами на осінь.
- Angela, Ви успішна леді та досягли успіху за межами України. Чи можливо схопити удачу за хвіст тут?
- Думаю, що успішним можливо стати і в Україні, тільки тепер, а не раніше. Але для цього потрібно багато працювати, вірити в себе і вміти оточувати успішними людьми. Без цього дорога до успіху буде дуже довгою. Потрібно вибрати одну ціль та її досягти. Після реалізації мети необхідно вибирати іншу. Пару років тому в Україні не існувало стільки можливостей навіть для стартапів. В Україні мені виявилося важко досягати мети, тому я змушена була починати все з нуля у Туреччині. На Батьківщині мої пісні не брали в ротацію радіостанції, бо вони співалися українською мовою і просили приносити твори російською. А українське модельне агентство, з яким я підписала контракт, не могло надати всі ті умови праці, які мали моделі провідних агентств Європи. Не вдалося переконати жодного українського продюсера вкладати в мене кошти та займатися моєю співочою кар’єрою. Тому підписала контракт із новим модельним агентством у Туреччині. А через деякий час з’явився турецький продюсер, який повірив у мене та почав вкладати кошти в записи перших пісень, зйомки перших кліпів. За кордоном успіху можливо досягти швидше, якщо у тебе талант та знання англійської мови на відмінно.
- Ціна вашого успіху?
- Це безсонні ночі, багато перельотів, робота над тілом, дієти та відсутність часу на близьких людей. У мене майже нема вільного часу, щоб влаштовувати особисте життя, а ілюмінатор в літаках я спостерігаю частіше, ніж обличчя своєї мами. Постійно бачу себе в роботі та кожен раз ставлю нові цілі. Ще коли навчалась у вузі, хотіла спробувати себе як модель. Коли стала нею, не забувала про свою дитячу мрію. Я прагнула стати співачкою. Для досягнення цієї цілі витратила дуже багато років.
- Розкажіть історію успіху співачки Angela.
- Це моє сценічне ім’я, яке з’явилося два роки тому. Вперше для численної аудиторії я заспівала на подіумі. Тоді розгортався показ купальників та суконь турецького дизайнера. На мені тоді були білі крила ангела – такі, як для показів одягають моделі Victoriа’s Secret. З того моменту, як я заспівала на подіумі, мій образ запам’ятали. Глядачі вперше побачили співаючу модель із габаритними крилами ангела. Так з’явився псевдонім Angela. Після показу до мене підійшли менеджери турецької продюсерської компанії, які запропонували контракт. Вони шукали на показі модель для зйомок у кліпі турецького артиста, а знайшли собі нову виконавицю… Ось так розпочалася моя кар’єра.
- Angela, Ви не тільки талановита співачка, модель, але і приваблива дівчина. Поділіться своїм головним секретом краси.
- Бути чарівною легко, якщо не лінуватися. Мій головний секрет краси – більше пити очищеної питної води, не їсти солоних страв, солодкого, копченого. Дотримуватися дієти та приділяти сну не менше семи годин на добу. Займатися йогою та танцями. Це дуже допомагає тримати тіло в тонусі.
- Чи бувають успішні жінки без підтримки чоловіків?
- Так, оскільки чоловіки стають успішними завдяки підтримці люблячих жінок та віри в них. Вважаю, що є жінки, яким менше пощастило з представниками сильної статі, ось тому вони стають сильними та досягають значних успіхів у житті самі. Вся їх енергія витрачається на роботу, на реалізацію мети. Я ніколи не розглядала чоловіків як будь-яку допомогу в досягненні моїх цілей. Тому можу подякувати тільки собі та батькам за те, що вже досягла в житті.
- Які ваші плани на осінь?
- У мене є така прикмета: чим більше я ділюся планами, тим більша ймовірність того, що вони не здійсняться. От я планувала зі своєю командою відзняти цього літа новий кліп. Але нічого не вдалося, оскільки мені несподівано запропонували поїхати в концертний тур містами Америки. І як тільки він закінчився, я вирішила жити там. Зараз я працюю над новими піснями на англійській мові. Тому скоріше всього ми знімемо кліп на нову пісню в Нью-Йорку. Також зараз готуємо нове концертне шоу «Angela Show» для України. За всіма новинами можна слідкувати на моїй офіційній сторінці в Facebook.