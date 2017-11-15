У Львові відбудеться інклюзивна подія «Хіп-хоп на осліп»
Завтра, 16 листопада, об 11.30 год. для людей з вадами зору та всіх охочих ГО «Граніт», УТОС та HIPHOP.SYHIV організували унікальну подію, «Хіп-хоп на осліп», яка відбудеться за адресою вул. Січових Стрільців, 5.
Про це повідомляє Гал.інфо
«Як і в танцях, так і в житті з’являються нові ідеї, плани, а також щось нове, після чого хочеться реалізовувати це в житті. Ми будемо мотивувати людей втілювати свої ідеї в життя та розвиватися, а не сидіти на місці і жаліти себе. Ми зламаємо стереотип неповноцінності незрячих», – розповідає Софія Візняк, організаторка заходу.
Захід передбачає, знайомство зі всіма учасниками, та навчання танців в стилі хіп-хоп для усіх бажаючих як зрячих так і незрячих.
Для більш детальної інформації звертайтеся за номером: 0630247249 – Софія Візняк.