Через ремонт вулиці Франка трамваї змінять свої маршрути
15.11.2017 | Анонси
На вихідних ремонтники планують закрити частину вулиці Івана Франка.
Про це повідомляють у ЛКП «Львівелектротранс».
На вихідних, 18-19 листопада, у місті ремонтуватимуть ще одну частину вулиці Івана Франка.
Цього разу ремонтуватимуть вулицю поблизу будинків №53-55 в напрямку до центру. Частина вулиці «із центру» буде відкрита для руху трамваїв та автомобілів.
Через це трамваї №3, 4 та 5 не будуть курсувати.
Трамваї №8 та 9 змінять свої маршрути: №8 їздитиме від зупинки «Академія мистецтв» до вулиці Вернадського, №9 курсуватиме від Залізничного вокзалу через вулицю Руську та Личаківську на Погулянку. Зворотній напрямок – через вулицю Дорошенка та Залізничний вокзал. Трамваї №1,2,6 та 7 курсуватимуть без змін.