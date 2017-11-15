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Через ремонт вулиці Франка трамваї змінять свої маршрути

15.11.2017 | Анонси

На вихідних ремонтники планують закрити частину вулиці Івана Франка.

Про це повідомляють у ЛКП «Львівелектротранс».

На вихідних, 18-19 листопада, у місті ремонтуватимуть ще одну частину вулиці Івана Франка.

Цього разу ремонтуватимуть вулицю поблизу будинків №53-55 в напрямку до центру. Частина вулиці «із центру» буде відкрита для руху трамваїв та автомобілів.

Через це трамваї №3, 4 та 5 не будуть курсувати.

Трамваї №8 та 9 змінять свої маршрути: №8 їздитиме від зупинки «Академія мистецтв» до вулиці Вернадського, №9 курсуватиме від Залізничного вокзалу через вулицю Руську та Личаківську на Погулянку. Зворотній напрямок – через вулицю Дорошенка та Залізничний вокзал. Трамваї №1,2,6 та 7 курсуватимуть без змін.

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